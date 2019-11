Lingen . Den bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen hat der CDU-Europaabgeordnete Jens Gieseke aus Sögel zu einem Besuch der Wilhelm-Berning-Grundschule in Lingen genutzt.

Mit den Schülern der vierten Klasse blickte der Parlamentarier laut Pressemitteilung zunächst nach Brüssel: Was macht eigentlich ein Europapolitiker? Gieseke stand Rede und Antwort und fand mit seinem Geburtsort Lingen schnell einen Anknüpfungspunkt.

Als Lektüre hatte der Abgeordnete eine Detektivgeschichte mitgebracht und zog die Kinder damit in seinen Bann. Der Europapolitiker: "Große Lesebegeisterung legt in frühen Jahren den Grundstein. Neugier, Fantasie und Verständnis von Zusammenhängen bilden sich mit dem Lesen. Das sollten wir im Kindergarten, in der Schule, aber vor allem auch in der Familie fördern."