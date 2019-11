Lingen. Der verkehrspolitische Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Lingen, Helmut Reimann, hat dem Eindruck widersprochen, dass Radfahren im allgemeinen und die Benutzung von Pedelecs und E-Bikes im Besonderen gefährlich seien.

Reimann bezieht sich dabei auf unsere Berichterstattung zum Thema "Immer mehr Unfälle mit E-Bikes im Emsland". "Sieht man sich die veröffentlichten Zahlen der letzten drei Jahre an, stellt man fest, dass die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Rad- und E-Bike-Fahrer von sieben im Jahr 2016 über vier in 2017 auf einen in 2018 erfreulich gesunken ist", so der verkehrspolitische Sprecher des ADC in Lingen.

Die Zahl der Verletzten sei nach dem Tiefstand von 2017 wieder angestiegen und gebe natürlich Anlass zur Sorge, so der ADFC-Vertreter weiter. Als Hauptunfallursachen nenne Sabine Dickebohm, Polizeioberkommissarin und Verkehrssicherheitsberaterin im Emsland, allerdings ausschließlich Verkehrsverstöße von Fahrrad- und E-Bike Fahrern. "Im Unterschied dazu gibt das Statistische Bundesamt als Hauptverursacher von Unfällen mit Fahrradbeteiligung mit knapp 70 Prozent Pkw und Lkw an." Dabei solle, so Reimann, das Fehlverhalten von Zweiradfahrern keinesfalls verharmlost werden. Alle Verkehrsteilnehmer seien zur Einhaltung der Verkehrsregeln verpflichtet und die erwähnten Fahrfehler kämen leider vor und seien auch sicherlich für Unfälle verantwortlich. "Aber es sind eben nicht die Hauptunfallursachen", betont Reimann.

Verkehrsführung und Platz

Eine weitere wesentliche Unfallursache, die allerdings in keiner Unfallstatistik auftauche, sei die Verkehrsführung und die Verteilung des öffentlichen Raumes auf die verschiedenen Verkehrsmittel sowie den ruhenden Verkehr, erklärte der Vertreter des AFFC. Hier müsse ohne Frage noch eine Menge geschehen, "bis wir bei einer Gleichberechtigung von allen Verkehrsteilnehmern einschließlich der Fußgänger angekommen sind. "