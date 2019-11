Lingen. Auf der internationalen Erfindermesse in Nürnberg hat die Lingenerin Andrea Kolf für die von ihr entwickelten Käsehalter, Cheesetten genannt, eine Silbermedaille erhalten.

Kolf verwies in einer Pressemitteilung darauf, dass auf der Messe Iena Erfinder und Tüftler aus aller Welt vertreten waren. Diese stellten einer Fachjury sowie einem internationalen Publikum rund 800 Erfindungen vor. Die Lingenerin hatte nach eigener Darstellung mit ihren Käsehaltern eine praktische Lösung für Käse am Stück entwickelt, um den Käse vor den Fingern zu schützen beziehungsweise die Finger vor dem Käse.



Positive Rückmeldungen

Gut acht Monate sind vergangen, nachdem Andrea Kolf ihre Erfindung in der Fernsehshow „Das Ding des Jahres“ vorstellte. „Viel Entertainment, wenig Fachkompetenz“, so der Eindruck der Lingenerin nach der Aufzeichnung. Viele Zuschauer sahen das ähnlich, denn nach der Sendung erhielt sie viele Bestellungen und positive Rückmeldung zu ihrem Produkt.

Hochkarätige internationale Jury

Anfang November wurden ihre Cheesetten erneut unter die Lupe genommen. Diesmal handelte es sich jedoch nach ihren Worten um eine hochkarätige internationale Jury, die ihr Produkt mit viel Fachkompetenz und wenig Entertainment bewertete. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn Andrea Kolf wurde für ihre Erfindung mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, zeigt sie doch, dass ich ein tolles, praktisches Produkt entwickelt habe.“ Sie hat zudem ein europäisches Patent beantragt.

Produkt wird schon in einigen Geschäften verkauft

In den vergangenen Monaten hat die Lingenerin weiter am Ausbau ihres Unternehmens gearbeitet mit dem Ergebnis, dass ihr Produkt nicht nur in ihrem Onlineshop, sondern auch schon in einigen Geschäften verkauft wird. Die Produkte sowie die Verpackungen werden in Deutschland hergestellt. Das Verpacken geschieht beim in der Werkstatt für behinderte Menschen des Christophorus-Werks in Lingen.