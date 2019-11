Lingen. Neue Sportanlagen und eine neue Sparte plant der SV Olympia Laxten. Das hat der Sportverein im Zuge seiner Mitgliederversammlung mitgeteilt.

Dass die Mitgliederzahlen, die aktuell die Grenze von 2100 überschritten haben, weiterhin steigen, dürfte in Zukunft auch daran liegen, dass der Verein ab Januar 2020 eine neue Sparte betreibt. Vertreter des Dartclubs DT Lingen 19 und des SV Olympia Laxten haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt und bieten künftig die immer erfolgreichere Sportart Dart im SV Olympia an. Damit ist Olympia der erste Sportverein in Lingen und der näheren Umgebung, bei dem Dart auf Vereinsebene gespielt werden kann.

Neue Tennisplätze

Zudem plant der Verein den Neubau von zwei Tennisplätzen, wie Präsident Henri Varel auf der Mitgliederversammlung verkündete. Demnach sind die Pachtverträge an der Diekstraße nicht verlängert worden. Die neuen Plätze sollen hinter dem Hauptplatz im Stadion entstehen und so die Lücke zu den bereits vorhandenen Tennisplätzen am Brockhauser Weg schließen. Die sanitären Anlagen im Tennisheim sollen aktuellen Standards angepasst werden. Für beide Bauvorhaben seien die entsprechenden Anträge bereits gestellt, berichtete Varel.

Positiv reagierten die Mitglieder, als Varel von der Absicht der Stadt Lingen berichtete, die Flutlichtanlagen des Fußballplatzes am Brockhauser Weg sowie am Sportzentrum am Dieksee auf bessere und stromsparende LEDs umzurüsten und jeweils zwei Fußballplätze mit Beregnungsanlagen ausstatten zu wollen.

Für ihre langjährigen Mitgliedschaften wurden zahlreiche Olympianer geehrt. Besonders erwähnenswert waren drei Mitglieder, die bereits 70 Jahre dem SV Olympia Laxten die Treue halten. Für ihren unermüdlichen Einsatz seit mehreren Jahrzehnten wurde Kerstin Saathoff mit dem Olympia-Becher ausgezeichnet. Für ihr Engagement im Zusammenhang mit dem 100-jährigen Vereinsjubiläum wurden Thomas Kruse (Hauptorganisation), Josef Knese (Fotoausstellung) und Peter Gödde (Chronik) als Sportler des Jahres geehrt.



Bei den anschließenden Wahlen wurde das aktuelle Präsidium im Amt bestätigt, ihm wurde hinsichtlich der positiven Finanzlage vollständig Entlastung erteilt. Mit Ralf Merswolke und Klaus Kruse wurden weitere Vizepräsidenten ins Präsidium gewählt.

Film zum Jubiläum

Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr blickte Varel zudem vor 175 Mitglieder zurück. Der Verein feierte im Juni sein 100-jähriges Bestehen. Während der Festwochen zeichnete der Lingener Filmclub Team 75 die Veranstaltungen auf. Heraus kam ein 90-minütiger Film über das Vereinsjubiläum. Den Besuchern der Mitgliederversammlung wurde ein Einblick in den Film ermöglicht, der künftig auf DVD und Blue-Ray erscheinen wird. Die Premiere feierte der Film am 12. November im Lingener Centralkino.