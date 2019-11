Lingen. Es sind bekannte und weniger bekannte Gesichter aus Lingen in der Fotoausstellung im Rathaus, die alle eines gemeinsam haben: eine klare Botschaft, Gewalt zu ächten.

Qui sit ullam beatae eius. Eos quia voluptas atque accusamus cum ut. Nulla maiores quia asperiores eum. Voluptatum et sint voluptates ipsum. Nobis dolore est et et culpa tempora neque. Est architecto quasi maiores. Id accusamus culpa consequatur aut dolor quo.