Lingen. Mit „Kimba kämpft für Kinder“ unterstützt der Lions-Club Lingen Machurius das durch Spenden an den Förderverein Bonifatius-Hospital finanzierte Projekt „Kinderlachen hilft Heilen.“ Jetzt überreichten Vertreter des Clubs einen Scheck über 5000 Euro.

Theaterpädagogin und Projektkoordinatorin Frederike Steinbrückner erläuterte den wöchentlichen Einsatz schmunzelnd: „Jedes Mal, wenn man eine Krankenzimmertür öffnet, ist es für alle eine Wundertüte. Wir wissen nicht, welche Kinder uns erwarten und ob wir mit ihnen als Forscher oder Abenteurer auf Entdeckungsreise gehen, das Krankenzimmer zur unentdeckten Höhle wird oder der Stationsflur, wenn die Kinder mobil sind, zur Savanne wird.“



Im bereits neunten Jahr des Kooperationsprojekts des Instituts für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück und des Bonifatius Hospitals dankte Prof. Bernd Ruping, dass die wöchentlichen Einsätze der Studierenden der Theaterpädagogik auf der Kinderstation so weiterhin gesichert sind. Die Studierenden der Theaterpädagogik hätten ein großes Repertoire an Theater- und Spielaktionen, die sie aus dem Methoden-Portfolio der Theater-, Zirkus-, Spiel- und Clownspädagogik entwickelt, situationsangemessen spezifiziert haben und nach Maßgabe der Krankheiten, Alter der Patienten und Besonderheiten in Abstimmung mit dem Pflegepersonal durchführen.



Chefarzt Dr. Henry Bosse unterstrich: „Dass Lachen gesund ist und zum Heilungsprozess beitragen kann, beweisen zahlreiche Studien. Die Kinder bekommen neuen Lebensmut, neue Energie und können das Krankenhaus wenigstens für einen Moment gedanklich verlassen.“ Die Lions-Vertreter zeigten sich begeistert von „Kinderlachen hilft Heilen“ und wünschten den jährlich ca. 12 Studierenden, die sich durch ihren Einsatz am Projekt beteiligen, viel Erfolg am Freude und Lachen schenken.