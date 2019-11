30-Jähriger gibt in Lingen Drogen an Minderjährige weiter CC-Editor öffnen

Beschlagnahmtes Marihuana / Foto: Bundespolizei

Lingen. Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Abgabe von Drogen an Minderjährige in zwölf Fällen hat das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Lingen einen 30-jährigen Mann zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt.