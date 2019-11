Lingen. Es ist raus: Die Emslandarena hat bekannt gegeben, wer neben Scooter beim Open-Air 2020 in Lingen auftreten wird – die Band Hollywood Vampires. Hinter diesem Namen stecken keine geringeren Weltstars als Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry.

"Ich habe es mir gewünscht und ich habe gehofft. Ich bin so froh, dass es geklappt hat." Stefan Epping ist glücklich. Der Veranstaltungsmanager hat es geschafft – zum dritten Mal hat er es auf die Beine gestellt, dass große internationale Stars, Weltmusiker, in Lingen ein Konzert geben. 2017 war es Rocklegende und Nobelpreisträger Bob Dylan, der in einer ausverkauften Emslandarena ein Konzert gegeben hat. Im vergangenen Jahr Ex-Police-Sänger Sting, der beim Open-Air vor der Arena vor 12.000 Menschen aufgetreten ist. (Weiterlesen: "Chapeau" für Sting und Lingen)

Für das kommende Jahr hat nun die Band Hollywood Vampires zugesagt. Wer? Zugegeben, der Name ist nicht allzu bekannt, doch stecken hinter ihm Hollywood- und Musikgrößen, die sich gewaschen haben. Da wäre zum einen der Hollywood-Schauspieler Johnny Depp, der mit seinen Rollen in Fluch der Karibik oder Alice im Wunderland bereits für den Oscar und die Golden Globes nominiert wurde. Was viele nicht wissen: Depp hat auch einen Hang zur Musik. Mit seiner früheren Band The Kids trat der US-Amerikaner als 18-Jähriger bereits als Vorband vom „Godfather of Punk“ – Iggy Pop – auf.



Durchbruch mit Aerosmith

Der Zweite im Bunde ist Joe Perry, besser bekannt als Leadgitarrist der Band Aerosmith ist. Neben der Stimme von Sänger Steven Tyler galt vor allem das Gitarrenspiel von Joe Perry, das mehr durch Melodie und Kreativität als durch Geschwindigkeit bestach, als markantes Zeichen der Band. Mit Songs wie "I don't want to miss a thing" oder "Crazy" feierte die Band weltweit Erfolge und gehört mit bislang über 150 Millionen weltweit verkauften Tonträgern zu den langfristig erfolgreichsten Rock-Bands der USA.

Und dann bliebe da noch Alice Cooper. Der Rockmusiker, der mit seiner gleichnamigen Band und auch als Solokünstler mit Songs wie "Poison" oder "House of Fire" vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren Musiker und Bands wie Ozzy Osbourne, King Diamond, Marilyn Manson oder Lordi beeinflusste. Der Schockrocker, der bei seinen Auftritten nicht selten in Zwangsjacken gesteckt wurde oder seine Hinrichtung simulierte, gehört ebenfalls zu den Hollywood Vampires.

Name wie ein Promi-Trinker-Club

Cooper ist es auch selbst, der hinter dem Namen der Band steckt. Wie die Band hieß ein Promi-Trinker-Club in Los Angeles, den Cooper selbst in den 1970er-Jahren mitgegründet hatte. „Am Anfang ging es uns darum, unsere in den Siebziger-Jahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen“, meint Alice Cooper zu den Ambitionen, die Band zu gründen. „Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen.“ Aus der Kneipenband hat sich etwas Großes entwickelt, die Musiker haben kürzlich ihr zweites Album „rise“ herausgebracht.

Sie selbst bezeichnen sich humorvoll als die am prominentesten besetzte Rockband der Welt, die ihr Image als „kostspieligste Cover-Gruppe der Welt“, die primär Klassiker wie „Whole Lotta Love“ (Led Zeppelin), „Cold Turkey“ (John Lennon) oder „My Generation“ (The Who) interpretiert, abstreifen will. Nicht nur mit der neuen Platte, auch live. „Wir wollten weder, dass es wie ein Alice-Cooper-Album, noch, dass es wie eines von Aerosmith klingt. Die Platte zeigt jeden von seiner besten Seite, ohne dass jemand uns über die Schulter guckt“, sagt Joe Perry.

Anzeige Anzeige

Stilistisch bleibt sich das Trio Infernale auf dem Album treu und frönt dem postmodernen, handgemachten Hard-Rock. Ganz auf Neuauflagen bekannter Songs verzichtet die Star-Kombo jedoch nicht. Darunter findet sich sogar ein Titel mit Deutschland-Bezug: Ihre von Johnny Depp gesungene „Heroes“-Hommage wurde dort eingespielt, wo David Bowie das Original 1977 aufgenommen hatten – in den Berliner Hansa-Studios.



Krone: "Es ist eine Konzertsensation"

Das Konzert am 23. August 2020 vor der Lingener Emslandarena wird das einzige Open-Air-Konzert der Tour 2020 sein, dass die drei Rockmusiker in Niedersachsen geben. Allzu viele Stationen sind es ohnehin nicht: Neben Lingen stehen lediglich Auftritte in Mainz, Hamburg, Berlin, Oberhausen und München an, weswegen Epping auch stolz ist, dass das Emsland im Tourplan vertreten ist. "Die Band ist ein ganz großer internationaler Act."

Ähnlich sieht es Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone: „Mit den Hollywood Vampires kommen drei absolute US-Megastars nach Lingen: Hollywood-Schauspieler und Rockmusiker Johnny Depp, Gitarrist Joe Perry von Aerosmith und Schockrock-Ikone Alice Cooper werden Lingen zum Beben bringen", sagt er. Seiner Aussage nach sei der Auftritt die die Konzertsensation für die kommende Open-Air Saison in der Region. Denn jetzt steht fest, neben Techno-Musik von der Kultband Scooter am 22. August 2020, folgt handgemachter Rock. (Weiterlesen: Scooter gibt Open-Air-Konzert an Emslandarena in Lingen)

Vorverkauf beginnt am Dienstag

Der Vorverkauf für das Konzert von Hollywood Vampires startet bereits an diesem Dienstag, 19. November 2019, um 10 Uhr bei allen Reservix- Vorverkaufsstellen und auf www.reservix.de. Der Ticketpreis beginnt ab 78,75 Euro (inklusive aller Gebühren). Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am Freitag, 22. November, ab 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auch in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung sowie den anderen Ausgaben der Neuen Osnabrücker Zeitung.