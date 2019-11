Lingen. Sanierungsmaßnahmen im Kivelingshaus und der Geschäftsstelle sowie die Neuwahl des Presse- und Archivwartes haben laut einer Mitteilung des Fördervereins der Lingener Kivelinge im Mittelpunkt seiner Mitgliederversammlung 2019 gestanden.

Vorsitzender Hendrik Kampmann erklärte, dass die Sanierung des Kivelingshauses am Markt wegen weiterer Sanierungsbedürfnisse verschoben werden müsse. Neben der Komplettsanierung der Sanitäranlagen und der gesamten Elektroanlage im Kellergeschoss ständen eine Erneuerung des Fußbodens im Erdgeschoss und eine Neumöblierung im Obergeschoss an. Die Umbauarbeiten in und an der Geschäftsstelle in der Schlachterstraße würden sowohl thermische als auch optische Verbesserungen zur Folge haben. Für beide Projekte würden die Kivelinge auf Zuschüsse hoffen, erklärte Kampmann. Er wies zudem auf eine Spende der Volksbank Lingen hin, mit deren finanzieller Hilfe das Mühlentor zum Kivelingsfest 2020 neu errichtet werden solle.

Kostümausstellung ab dem 24. November

In vollem Gange sei die Erneuerung des Kostümfundus. Die Fertigstellung der zum Kivelingsfest 2020 geplanten neuen Offizierskostüme sei weitestgehend abgeschlossen. Laut der Mitteilung haben erste neue Modelle die Zustimmung der Mitgliederversammlung gefunden. Tino Böhmer, Schriftführer des Fördervereins der Kivelinge, wies auf die Eröffnung einer Ausstellung am 24. November um 15 Uhr im Emslandmuseum hin, Dabei würden die neuen Offizierskostüme und weitere bereits vorhandene Festkostüme gezeigt.

Würdigung des Engagements

Im Vorstand des Fördervereins der Kivelinge gab es eine Veränderung: Für den seit 2007 als Presse- und Archivwart tätigen Detlef Rosemann wählte die Versammlung Nils Rosemann in dieses Amt. Kampmann würdigte das Engagement, das Rosemann für den Förderverein und die Kivelinge gezeigt habe und überreichte ihm ein Bildpräsent. Detlef Rosemann bedankte sich für das in ihn in den letzten zwölf Jahren gesetzte Vertrauen. Dass neben dem Führen der Chronik und dem Verfassen von Pressemitteilungen weitere Aufgaben auf ihn zukommen würden, habe er bei seiner Wahl 2007 nicht geahnt. So sei die Erstellung von Fotobüchern der einzelnen Kivelingsfeste mit einer Auswahl der über 5000 Fotos je Fest hinzugekommen. Aus bis zu 50 Stunden Rohmaterial habe er außerdem Filmdokumentationen erstellt und das Material archiviert.

Dank an Unterstützer

Nils Deymann, Kommandeur der Kivelinge, dankte Rosemann ebenfalls für dessen Einsatz. Deymann hob hervor, dass Rosemann als Leiter der Geschäftsstelle seinen Einsatz noch bis über das Kivelingsfest 2020 fortsetze. Ohne die Unterstützung vieler Helfer und des Fördervereins sei es den Kivelingen nicht möglich, der Bevölkerung immer wieder ein grandioses Fest zu bieten.