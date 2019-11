Lingen. Wofür steht die GH Hotel Interior Group in Lingen? Antworten bekamen Teilnehmer eines Unternehmerstammtisches auf Einladung des Wirtschaftsverbandes Emsland.

Als Leiter des Lingener Unternehmerstammtisches zeigte sich Jürgen Hölscher einer Mitteilung zufolge sehr erfreut, dass mit der GH Hotel Interior Group und ihrem Geschäftsführer Johannes Hegger abermals ein Mitgliedsunternehmen des Wirtschaftsverbandes eindrucksvoll habe zeigen können, welche Kompetenz und weitreichenden Wirtschaftsbeziehungen im Emsland zu Hause seien. „Die Entwicklung unseres Verbandes lässt sich sehr gut am Beispiel des heutigen Abends nachvollziehen und erleben. Wir wollen uns breiter aufstellen und vor allem für unsere Mitglieder erlebbarer werden“, so Hölscher in der Mitteilung..



ohannes Hegger und Winfried Boesing, Prokurist und Geschäftsführer der österreichischen Tochtergesellschaft, stellten dann das Unternehmen vor. „Wir sind Realisierungsexperten für Hotelprojekte, Appartements und Restaurants – von der Beratung und individuellen Herstellung bis zur gästefertigen Einrichtung“, erläuterte Hegger. Mechtild Weßling, Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes Emsland ergänzte, dass GH ein gutes Beispiel dafür sei, welche Branchenvielfalt der Verband mittlerweile repräsentiere.

Von Lingen in die weite Welt

Angefangen hat die GH Hotel Interior Group vor mehr als 20 Jahren als GH Internationale Möbel Collection. Als Partner von Generalunternehmern tätig, ist das Unternehmen seit seiner Umfirmierung im Jahr 2018 auch selbst Anbieter der meisten Einrichtungsgewerke. Mit mittlerweile mehr als 300 Mitarbeitern, davon ca. 250 in den beiden polnischen Produktionsstätten, fertigt GH Gästeräume in der ganzen Welt: Vom Hilton in Paris über das Marriott in Tiflis bis hin zu diversen Kreuzfahrtschiffen ist das Unternehmen weltweit erlebbar.

Möglichkeiten in der Region

Vor dem Hintergrund, dass die GH Hotel Interior Group sich auch schon mit Konzepten zum Thema Micro Living bzw. Serviced Appartements, also der Realisierung von modernem und funktionalem Wohnraum auf kleinster Fläche, beschäftigt hat, entwickelten sich im Laufe des Abends angeregte Gespräche. Mechtild Weßling und Andreas Mainka betonten, dass Gespräche dieser Art genau das wären, was den Wirtschaftsverband ausmache: Den Mitgliedern die Basis für ein hervorragendes Netzwerk zu bieten.