Lingen. Seit Monaten haben die Teams autonome Lego-Roboter programmiert und ein Forschungsprojekt zu diesem Thema ausgearbeitet. Am Samstag war es beim Technologiekonzern Rosen in Lingen so weit: Kinder und Jugendliche zeigten brei der First Lego League (FLL), dass sie mit Begriffen wie Robotik und künstliche Intelligenz viel anzufangen wissen.

„Der Wettbewerb hatte seine Ups und Downs, aber letztendlich sind wir zufrieden mit dem Tag“, sagten die WGM-Devils vom Windthorst-gymnasium in Meppen stolz, nachdem sie am Samstag als Gesamtsieger der FLL den Pokal entgegengenommen hatten. Damit sind sie die ersten Gewinner der aktuellen Saison 2019/2020 in Deutschland.

Neun Teams aus verschiedenen regionalen Bildungseinrichtungen aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim waren einer Mitteilung von Rosen zufolge an den Start des internationalen Forschungs- und Roboterwettbewerbs gegangen. .

„Die FLL findet jetzt zum dritten Mal bei uns statt und hat sich mittlerweile als Veranstaltung in der Region etabliert. Im Zeitalter der digitalen Transformation mit Themen wie Robotik, künstlicher Intelligenz und Software ist es besonders wichtig, dass die junge Generation diese Technologien versteht“, sagte Patrik Rosen, Vertreter der Eigentümerfamilie.

Die rund 70 Schülerinnen und Schüler hatten sich in diesem Jahr mit Aufgaben rund um das Thema „City Shaper – Gestaltet das Bauen der Zukunft“ beschäftigt. Seit Monaten konstruieren und programmieren die Teams autonome Lego-Roboter und arbeiten ein Forschungsprojekt zu diesem Thema aus. Am Samstagvormittag bewertete eine Jury aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Rosen die Teams in unterschiedlichen Disziplinen.

„Die FLL bietet Kindern und Jugendlichen die optimale Gelegenheit, ihre naturwissenschaftlich-technischen Talente in der Robotik anzuwenden und weiter zu entwickeln. Wir möchten für Technologie begeistern und zeigen, dass sie für etwas gesellschaftlich Gutes eingesetzt werden kann: eben Spitzentechnologie zum Schutz von Mensch und Umwelt, unser bekannter Slogan. Die Anmeldezahlen belegen die große Resonanz und wir würden uns freuen, im kommenden Jahr noch mehr Teams begrüßen zu dürfen“, führte Rosen fort.

Los ging es mit der Bewertung des RoboterDesigns. Die Teams waren sehr kreativ in der Gestaltung. „Das Besondere an unserem Roboter ist der Kettenarm, der sich durch den Motor ganz einfach bewegen lässt. Aber am Besten finden wir unsere Möwe, die als Maskottchen auf dem Roboter sitzt“, sagte Lasse aus dem Team „MINT kreativ“. Im Anschluss stellten die Teams ihre Forschungsprojekte vor und zeigten, dass sie sich auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt haben.

First Lego League Die Ergebnisse Die Endplatzierung der Teams im Überblick  FLL-Champion (Gewinner der Veranstaltung): WGM-Devils (Windthorst-Gymnasium Meppen)  Bestes Robot-Game: Projekt MINTeinander (Gymnasium Nordhorn)  Bestes Robot-Design: WGM-Devils (Windthorst-Gymnasium Meppen)  Beste Forschung: WGM-Devils (Windthorst-Gymnasium Meppen)  Beste Teamaufgabe: Firewall (Evangelisches Gymnasium Nordhorn)  Sonderpreis der Jury: Firewall (Evangelisches Gymnasium Nordhorn)  ROSEN Sonderpreis Can Do: Projekt MINT Klasse (Gymnasium Nordhorn)  ROSEN Sonderpreis Kreativität: Projekt MINTeinander (Gymnasium Nordhorn)

Im theoretischen Teil hatten sie sich mit den heutigen Herausforderungen unserer Städte und Gemeinden wie Verkehr, Barrierefreiheit und Naturkatastrophen auseinandergesetzt. Das Team „Minteinander“ vom Gymnasium Nordhorn thematisierte beispielsweise die Einführung von autonom fahrenden Autos, die automatisch vom Zielort nach Hause fahren, um die Parkplatznot in Großstädten zu verringern. Auch griffen sie das Thema Carsharing in diesem Zusammenhang auf.

Die drei besten Teams wurden nominiert, um ihre Forschungsergebnisse am Nachmittag auf der großen Bühne vor dem Publikum zu präsentieren. Daneben mussten die Schülerinnen und Schüler ihre Teamfähigkeit beweisen und eine geheime Teamaufgabe lösen.

Am Samstagnachmittag folgte der Höhepunkt der Veranstaltung: die Robot Games! Dabei mussten die Roboter der Teams in zweieinhalb Minuten vordefinierte Aufgaben auf einem speziellen Hindernisparcours lösen und möglichst viele Punkte sammeln. Je zwei Teams traten in der Wettkampfarena gleichzeitig unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauerinnen und Zuschauer an. Dabei mussten die Roboter zum Beispiel Gebäude aus verschiedenen LEGO® Wohneinheiten errichten.

Nach dem Viertel- und Halbfinale zogen „Projekt MINTeinander“ und „Firewall“ ins Finale ein. „Projekt MINTeinander“ konnten das Robot-Game Finale knapp für sich entscheiden. Der Gesamtsieg ging aber an die „WGM-Devils“. Damit fahren sie zum Halbfinale West am 19. Januar 2020 in Aachen.