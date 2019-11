Hauptreferent war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r.), der unter anderem mit dem Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Ansgar Veer (l.) und dem Lingener CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner diskutierte. Foto: Carsten van Bevern

Lingen. Eine in Nordrhein-Westfalen bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen bereits geltende Landarztquote hat die CDU Osnabrück-Emsland jetzt mehrheitlich abgelehnt. Thema auf dem Bezirksparteitag in Lingen war die Gesundheitsversorgung in der Region, Hauptreferent Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.