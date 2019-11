Lingen. Ein Figurentheaterstück für Familien zum Thema Trauer gibt es am Samstag, 23. November 2019, um 16 Uhr und 19 Uhr im Professorenhaus in Lingen.

„Über die Trauer hinaus“ ist der Titel der 50 minütigen Inszenierung. Sie ist sowohl für Erwachsene, aber gerade auch für trauernde und nichttrauernde Kinder, geeignet. Behutsam und sorgsam wird sich dem oft schwierigen Thema Tod und Trauer angenähert.

Die Spielerin der Puppen, Sonja Lenneke, hat das Konzept zu diesem Thema gemeinsam mit einer Trauerbegleiterin und einem Theaterregisseur entwickelt. Mit einem klaren Auftrag: Familien Mut zu machen, zum Thema Trauer in den Dialog zu finden. Sie nimmt sich im Anschluss an jede Aufführung Zeit, genau diesen Austausch anzuregen und über das Erlebte ins Gespräch zu kommen. Worte braucht das Figurentheaterstück keine. Sonja Lenneke gelingt es, ihre Figuren ohne Text zum Sprechen zu bringen. Mit behutsamen, kleinen Gesten, mit liebevollen Berührungen, die so stark in ihrer Zartheit wirken; mit Standbildern und Körpersprache lässt sie die Zuschauer tief in das Geschehen eintauchen. Und doch hat das Publikum die Figuren, die so lebendig wirken, etwas sagen hören - für jeden das, was den eigenen inneren Bildern und Erinnerungen entspricht. Und am Ende? Zeigen die Figuren einen möglichen Weg. Trauer wandelt sich in Kraft, Erinnerungen sind im Reisegepäck. Mehr wird noch nicht verraten.



Das Stück rührt an, es bewegt und es initiiert eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Als Familienstück konzipiert, ist es für Kinder ab fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet. Eine Abendvorstellung ermöglicht einem Erwachsenenpublikum, ganz bei sich und den eigenen Gedanken und Emotionen zum Thema Abschied zu bleiben.

Die Gemeindereferentinnen und Trauerbegleiterinnen Alwine Röckener und Agnes Buschermöhle stehen nach beiden Aufführungen zur Information über das Angebot „TrauerKinderGruppe“ und weitere Angebote der Trauerpastoral zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende am Ausgang wird erbeten.