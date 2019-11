Lingen. Der an der Gesamtschule des Emslandes in Lingen gegründete Förderverein „CTE School Partnership Verein Ghana“ sammelt noch bis zum 22. November 2019 Spenden für Ausbildungszentrum „Centre for Talent Expression“ (CTE) im ghanaischen Winneba Besonders benötigt werden Werkzeuge und Musikinstrumente aller Art, Nähmaschinen sowie sommerliche Kleidung.

Gelebte Solidarität im Emsland, die in Ghana Zukunftschancen schafft: Das zeichnet den 2016 an der Gesamtschule des Emslands in Lingen gegründeten Förderverein „CTE School Partnership Verein Ghana“ aus, der noch in diesem Jahr einen Übersee-Container voller Hilfsgüter rund um die Schulausstattung auf die Reise zum Ausbildungszentrum „Centre for Talent Expression“ (CTE) im ghanaischen Winneba schickt.



„Zeigt eure Talente“ könnte man das „Centre for Talent Expression“ (CTE) ins Deutsche übersetzen. Es bietet den Ärmsten der Armen in Ghana die Möglichkeit, unentgeltlich einen von rund zehn staatlich anerkannten Berufen zu erlernen, um sich eine eigene Existenz aufzubauen. Die Schule wurde 2006 vom früheren Musikprofessor Morphius Eurapson-Quaye als sogenannte NGO-Bildungseinrichtung gegründet, was bedeutet, dass sich das Ausbildungszentrum vollständig über Spendengelder finanzieren muss.

Im Emsland ist der charismatische Morphius vielen Menschen durch seine mitreißenden Trommelworkshops bekannt, mit denen der heute 71-jährige alljährlich mehrere Monate in Schulen deutschlandweit begeistert und unermüdlich Spenden für das CTE sammelt. Zurzeit ist er wieder „on tour“, diesmal gemeinsam mit seinem Sohn Michael. Auch an der Gesamtschule des Emslands ist Morphius immer ein gern gesehener Gast. Der Kontakt kam über Musiklehrer Clemens Vollmer zustande, mittlerweile ist daraus eine tief gehende Partnerschaft gewachsen.

Im August 2016 besuchte anlässlich des zehnjährigen Bestehens der CTE erstmals auch eine Delegation der Gesamtschule Emsland die Schule in Winneba und weihte dort ein Schlafhaus für Internatsschüler ein, dessen Bau der CTE-Förderverein im Schulterschluss mit Schulen aus der Region finanziert hatte. Auch eine Photovoltaikanlage für die Stromversorgung, ein Brunnen mit Wasserpumpe sowie ein Schulbus konnten bereits für das CTE realisiert werden. Um die weitere Ausstattung des Ausbildungszentrums voranzutreiben, wird der bald in Richtung Ghana in See stechende Container ab dem 23. November bepackt, unter anderem mit in der Gesamtschule mit Mitteln des Vereins wieder fit gemachten Computern, Notebooks, Access Points für ein zukünftiges Internet, 100 Stühlen und Tafeln aus einer Berufsschule sowie diversen Utensilien für die verschiedenen Berufsausbildungsabteilungen. Auch zwei gespendete Pkw werden verschifft, damit das CTE-Ausbildungszentrum in Ghana in Fahrt bleibt. Und da der Container nicht umsonst auf Fahrt geht, bittet der „CTE School Partnership Verein Ghana“ nicht nur um materielle, sondern auch um finanzielle Unterstützung. Die Kontendaten des Fördervereins sind zu erfahren auf der Homepage unter www.cte-school-partnership-ghana.de