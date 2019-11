Lingen . Der Heimatvereins Baccum besteht im nächsten Jahr 40 Jahre. Darauf weist der Verein in einer Mitteilung hin.

Der Geburtstag sei Anlass, die vereinseigenen „Heimatnotizen“ mit vier Sonderseiten auszustatten und neben den sonstigen Themen besonders auf die Arbeit des Vereins seit Gründerzeit zurückzuschauen, betonte 2. Vorsitzender Heinrich Schulte. Verhandlungen für die dringend notwendige Renovierungsmaßnahme bezüglich der sanitären Anlagen und des Eingangsbereiches am Heimathaus laufen noch, so der Vorsitzende Herbert Wellermann einer Mitteilung zufolge.

Er konnte folgende Mitglieder für 40-jährige Mitgliedsschaft ehren: Leo Dagger, Gisela Großepieper, Ferdinand Hecker, Rita Hecker, Paul Heine (Gründer und langjähriger Vorsitzender), Hermann Hilbers, Hugo Hilbers, Liselotte Huckriede, KLJB Baccum, Elisabeth Knue, Paul Kolmes, Bernhard Löpker, Paul Overhoff, Helga Reker, Joseph Rosen, Cäcilia Schulte, Karl Storm, Maria Storm, Marianne Suntrup, Bernhard Vocks und Heinrich Wemker.

Für 25 Jahre erhielten folgende Mitglieder ebenfalls die Ehren-Urkunde: Marianne Albers, Helmut Dall, Anni Deermann, Adelheid und Hubert Frese, Anna und Wilfried Meemann, Ursula Müller, Karl-Heinz und Magdalene Pool, Maria Roling und Johannes Trepkowski.

Durch die Wiederwahl der Beisitzer Maria Gerlemann, Werner Doe und Klaus Acker gab es keine Veränderungen im Vorstand. Für die Restauration der Nachbildung der Baccumer Mühle vor dem Heimathaus sprach Vorsitzender Wellermann Paul Hermes einen besonderen Dank aus. Die Sichtung und chronologische Aufarbeitung der im Heimathaus liegenden Unterlagen soll durch eine neue Gruppe erfolgen. Eine Fotogruppe ist ebenfalls angedacht.

Der Tag der Heimatvereine am 20. September 2020 findet in Bramsche statt. Die Vorbereitung liegt bei den Heimatvereinen Baccum, Bramsche, Brögbern, Lingen und Laxten. Geplante Veranstaltungen sind auch ein Vortrag von Museumsleiter Andreas Eiynck zur „Nachkriegszeit“, der Besuch der Ausstellung „Hollandgänger“ im Heimathaus Schepsdorf und das Sandsteinmuseum in Bad Bentheim.