Beeindruckend war das Singspiel "Gerufen und gesandt" in der St. Josefskirche in Laxten. Foto: Kirchengemeinde

Lingen . „Beeindruckend!“ Das war das Fazit der vielen Besucher des Singspiels „Gerufen und gesandt“ in der vollbesetzten St. Josefkirche in Lingen-Laxten. Beeindruckend deshalb, weil es allen Akteuren gelungen ist mit Musik, Spiel und Licht ein Gesamtwerk zu kreieren, welches die Sinne in vielerlei Hinsicht angesprochen hat.