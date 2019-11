Gleich zweimal wurden die Leistungen das Franziskusgymnasium im MINT-Bereich bei der diesjährigen Schulleitertagung der MINT-EC-Schulen an der TU-Dresden gewürdigt. Das Bild zeigt von links: Wolfgang Gollup, Vorstandsvorsitzender MINT-EC, Franciskus Van den Berghe, MINT-Koordinator am Franziskusgymnasium, Schulleiter Heinz-Michael Klumparendt und Gerald Heinze, Abteilungsleiter im sächsischen Kultusministerium. Foto: Verein MINT-EC

Lingen. Das Franziskusgymnasium in Lingen hat in Dresden von der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung "Schule schafft Zukunft" im Rahmen des bundesweiten MINT-EC-Schulwettbewerbes für die Umsetzung eines Projektes einen Förderpreis in Höhe von 7000 Euro erhalten und ist offiziell als Vollmitglied in das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC aufgenommen worden.