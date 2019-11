Parken und Busfahren fördern ist kein Widerspruch

Der Zentrale Omnibusbahnhof ist Dreh- und Angelpunkt des "Lili"-Bus-Systems in Lingen. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Auf der einen Seite mit dem "Lili"-Bus an den Adventssamstagen kostenlos anbieten, auch um den Verkehr zu entlasten, und auf der anderen Seite das Parken in der Tiefgarage am Pferdemarkt in der ersten Stunde ebenfalls umsonst ermöglichen: Ist dies wirklich ein Widerspruch?