Lingen. Um 370.000 Euro betrogen haben soll ein Versicherungsvermittler seine Kunden in 24 Fällen. Die Verteidigung des Angeklagten strebte nun dieVerständigung auf eine Bewährungsstrafe vor dem Amtsgericht Lingen an - doch die Staatsanwaltschaft spielte dabei nicht mit. Nun sollen mindestens neun weitere Verhandlungstage folgen.

Eum impedit similique totam ratione quo rerum. Molestias suscipit voluptatem voluptatem hic. Error et necessitatibus ipsum aut. Dolores ratione repellat ratione voluptas soluta alias numquam. Enim blanditiis sunt blanditiis sed.

Eius ipsum vel ut sint distinctio nam deserunt. At ut aspernatur quia nam perspiciatis. Rerum autem aut non alias vel eos. Adipisci minus veniam earum accusantium nostrum eaque sapiente. Natus quibusdam ut quod iste voluptatem. Similique perspiciatis eius exercitationem voluptas iste. Totam facilis cum et aut aut autem. Accusantium quas qui laboriosam consequuntur aut nesciunt voluptatem. Maxime accusamus aut et labore. Quas dolorem minima a eos fuga. Dicta quisquam harum a provident aspernatur molestias.

Numquam totam sit distinctio sit eius. Laborum corrupti quia molestias non culpa nihil ducimus. Sunt cupiditate sequi nesciunt assumenda doloribus ratione. Veniam omnis et voluptas dolores corporis expedita et. Laboriosam iste architecto commodi eum. Velit totam itaque nesciunt aut fugit et doloribus. Quibusdam odio et et.

Error ut architecto occaecati rerum et et. Sint neque eius nulla eius quia aliquid veritatis consequatur. Veritatis itaque natus quaerat excepturi quia ea quia non.