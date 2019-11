Hin und Her im Prozess um Messerstich in Hoden CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Imago

Osnabrück. Ein durch einen Messerstich verletzter Hoden und ein unentschlossener Staatsanwalt standen im Zentrum der Aufmerksamkeit bei einer Berufungsverhandlung vor der Jugendkammer des Landgerichts. Die Tat hatte sich im März in einer Unterkunft für Asylbewerber in Lingen ereignet, als zwei der dort lebenden Männer in Streit geraten waren.