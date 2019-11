Lingen . Auf bundesweiten Todeslisten extremer Gruppierungen befinden sich auch Namen von Mandatsträgern aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück. Das sagte Polizeipräsident Michael Maßmann am Rande eines Treffens mit Mandatsträgern im Ludwig Windthorst-Haus in Lingen im Gespräch mit der Redaktion.

