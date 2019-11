Lingen. Mit einwöchiger Verspätung hat vor dem Landgericht ein Prozess gegen zwei junge Männer begonnen, die sich wegen des Verdachts des schweren Raubes in Lingen zu verantworten haben. Die beiden Angeklagten sollen einen Mann in dessen Wohnung mit einem Baseballschläger traktiert, dessen Fernsehgerät gestohlen sowie ein Auto demoliert haben.

