Gute Gründe für den Bau eines Krematoriums in Lingen

Lingen. Es gibt mehrere gute Gründe für den Bau eines Krematoriums in der Stadt Lingen.

Die Zahl der Einäscherungen steigt, da sich immer mehr Menschen eine Urnenbestattung wünschen. Dies ist bislang für die Angehörigen von Verstorbenen aus dem Bereich Lingen mit weiten Wegen zum nächstgelegen Krematorium und längeren Wartezeiten auf einen Termin für die Kremierung verbunden. Von daher ist es gut, dass es jetzt nach einer über zehn Jahre andauernden Diskussion mit dem Bau endlich begonnen werden kann.

Weniger gut gelaufen ist rückblickend betrachtet jedoch die Standortentscheidung. In Darme reichte 2010 ein Nein des Ortsrates, um ein Krematorium nahe des Waldfriedhofs zu verhindern. Beim Standort in Brögbern setzen sich die städtischen Gremien schlichtweg über das ablehnende Votum des Ortsrates hinweg. Da sollte es niemanden in der Politik wundern, wenn sich Brögberner als Lingener zweiter Klasse vorkommen.

Jetzt, wo die Entscheidung nahezu endgültig gefallen ist, gilt es jedoch im Interesse der gesamten Stadt Lingen, nach vorne zu blicken. Bei künftigen Entscheidungen dieser Art muss die Stadtpolitik darauf achten, die Ortsteile und ihre Bürger nicht gegeneinander auszuspielen. Das ist die Lehre, die aus der über zehn Jahre andauernden Diskussion über ein Krematorium in Lingen gezogen werden sollte.