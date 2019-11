Kultiges: Was ist los an diesem Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Herbert Knebel tritt am 16. November 2019 im Lingener Theater mit seinem Programm "Im Liegen geht's" auf. Foto: T. Willemsen

Lingen. Viele musikalische Veranstaltungen stehen an diesem Herbstwochenende auf dem Programm: ein Oratorium in der St.-Bonifatius-Kirche, HipHop und Rock im Alten Schlachthof, reichlich Schlager in der Emslandarena, Sinti Swing in Freren sowie eine musikalische Lesung in Emsbüren. Der ewig junge Rentner Herbert Knebel hat wieder viel zu erzählen, und es gurrt, kräht und piept bei den Lingener Kleintiertagen.