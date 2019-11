Lingen. Mehr als zwei Drittel aller Autos haben im Jahr 2018 in der TÜV-Station Lingen auf Anhieb eine neue Plakette bekommen. Das hat das der TÜV Nord mitgeteilt.

59,7 Prozent der Autos, die in Lingen von den Sachverständigen gecheckt wurden, hatten keine Mängel. Zusätzlich fanden die Sachverständigen bei zehn Prozent nur geringe Mängel, sodass 69,7 Prozent sofort eine Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit bekamen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kein Auto verkehrsunsicher

Bei immerhin 30,3 Prozent wurden demnach jedoch erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen und das HU-Siegel in den Fahrzeugschein geklebt werden konnten. Als völlig verkehrsunsicher wurde kein Auto eingestuft. Der durchschnittliche Pkw, der in Lingen geprüft wurde, war 9,8 Jahre alt und hatte mehr als 118.000 Kilometer auf dem Tacho.

Gelassenheit durch Wartung und Pflege

„Wir freuen uns über die steigende Zahl von Fahrzeugen ohne Mängel", sagt Matthias Ahrens, der Leiter der Lingener TÜV-Station. Die Hersteller würden sichere Autos bauen und Wert auf die Langzeitqualität legen. Wenn die Autofahrer sich intensiv um Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge kümmern und fällige Termine zur Inspektion und Instandhaltung wahrnehmen, könnten sie dem TÜV-Termin gelassen entgegensehen.

Beleuchtungsanlage auf Mängelliste vorn

"Besonders freuen würde es uns aber auch, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrtantritt zur Regel wird“, meint Ahrens. Dass die Beleuchtungsanlage nämlich mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen sei. Allerdings ist laut TÜV-Bericht die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran hätten auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger und langlebiger Technik (zum Beispiel LED-Licht) sicher ihren Anteil.

Neue Farbe der Plakette ab 2020

Wichtig: Wer noch mit einer orangefarbenen Plakette für 2019 unterwegs ist, sollte sich bald einen Termin bei seinem TÜV geben lassen. Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der "fälligen" Plaketten von Orange auf Blau und so ist schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogen wurde. Dann ist nach mehr als zwei Monaten ein Verwarnungsgeld fällig und ab dem achten Monat kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu.