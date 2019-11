Lingen. Ein Fest für die Ohren und ein beständiges Zucken im Tanzbein, so ist „The Irish Folk Festival“ (IFF) im Lingener Theater ein großes Vergnügen für all jene geworden, die da waren. Das hätten allerdings durchaus mehr Menschen sein können. Das Konzept eines Festivals mit mehreren Acts und einer Session am Ende geht dabei mehr als auf.

Seit nun wohl 46 Jahren schickt die Magnetic Music auf diese – sie nennen es – „dienstälteste Tourneeveranstaltung Europas“ all jene Musiker und Bands, die in Irland Rang und Namen haben. „Nur in Lingen waren wir in all den Jahren noch nicht“, unterstreicht Petr Pandula, Artistic Director der Tour und Geschäftsführer bei Magnetic. Der vielversprechende Titel ist "The Calm Before The Storm".



Sehr irisch geht es dann auch los mit „Free flowing music“ von „Caroline Keane & Tom Delany. Mit Concertina (eine Verwandte des Akkordeons) und Uilleann Pipes (dem irischen Dudelsack) geht es mit Reels, Jigs und Slow Airs musikalisch in die Gegend, aus der die beiden Musiker stammen. Einmal eingetaucht in die sehr besondere Klangkombination der beiden ungleichen Instrumente, und wenn man verstanden hat, dass der Dudelsack hier nicht mit dem Mund, sondern mit dem Ellenbogen aufgeblasen wird, ist es ein unglaubliches Hörvergnügen, das die beiden bereiten. Sie ergänzen sich und sind perfekt auf einander eingestellt. Ihrer Musik wohnt etwas magisches inne, das die Leute fesselt.

Barry Kerr, Liedermacher mit beachtenswertem Können im Gitarrespiel bringt anschließend „Soulful songs“. Und wahrlich lädt seine leicht rauchige Stimme und der Klang der schwingenden Stahlsaiten bald zum Träumen ein.

Dass Irish Folk auch eine erhebliche Szene in Canada aufzuweisen hat, musste Petr Pandula zunächst näher erläutern. Mit „The Fitzgeralds“ brachte er dann aber eine sehr bereichernde Familien-Band nach Lingen. Mit Fiddles und Gitarre konnten auch sie durchaus irisch überzeugen. Sehr bemerkenswert war ihr klangvoller Vorstoß in etwas, das sie „Irish Swing“ nannten und das genau so wirkte. Letzlich begeisternd abräumen konnten sie aber durch ihre unglaublichen Stepptanz-Einlagen. Da liegt ihnen Lingen zu Füßen.

Nach der Pause gehört die Bühne zunächst dem Headliner des Abends. Auch hier musste Pandula einiges erklären, denn „Mànran“ sehen sich als schottische Band. Immerhin aber haben sie einen irischen Piper dabei und so sind sie allemal eine Krönung für dieses IFF. Es wird rockig es wird gälisch und es wird laut. Dabei kommt es auch zur Begegnung von Uilleann und schottischen Bagpipes, was wiederum sehr faszinierend ist. Da hält es endgültig niemanden mehr auf seinem grünen Klappsitz.

Für das Finale des IFF holen die Schotten am Ende die anderen Acts mit auf die Bühne und es wird mit Lust und Feuer mitreißend musiziert. Ein Fest, das noch einige Zeit sich in Ohr und Beinen halten wird.

Buíochas leis na hoileáin – Dankeschön.