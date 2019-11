Lingen. Wunderbares ist ein Zusammenschluss von Kreativen, die handwerkern, handarbeiten, malen, kochen oder backen. Jedes Jahr veranstalten die Künstler einen Kunsthandwerkermarkt. Dieses Jahr findet er im Lookentor in Lingen statt – und das erwartet die Besucher.

Es war Ende 2010 als die Idee für das Event Wunderbares geboren wurde. Damals noch aus vier Freundinnen, die auf dem Weihnachtsmarkt in Lünne in ihrer Freizeit selbst hergestellten Produkte zum Verkauf anboten. Als sich immer mehr Kunstinteressierte den Frauen anschlossen, wurde nur ein Jahr später erstmals in der Tanzgalerie in Lingen ein eigener Markt auf die Beine gestellt.

Von der Tanzgalerie ins Lookentor

Ob Tanzgalerie, Autohaus Timmer oder im Kulturzentrum Fokus in Emsbüren – die Kreativen fanden in den vergangenen Jahren immer wieder einen Platz, ihre Kunststücke auszustellen. Die Teilnehmer wechselten jedes Jahr ein wenig, mal kamen neue dazu und andere hörten auf, meist aus zeitlichen oder privaten Gründen. Seit 2017 sind die Männer und Frauen ein Mal im Jahr im Lookentor vertreten. Rund 7000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zu dem Markt in das Einkaufszentrum, heißt es seitens der Verantwortlichen. Einen solchen Erfolg wollen die Kreativen dieses Jahr bei dem am Event Sonntag, 17. November 2019, erneut einfahren. Beginn des Kunsthandwerkermarktes ist um 10 Uhr, Ende ist um 17 Uhr. Das Café Wintering und die Eisdiele La Luna sind an diesem Tag geöffnet.

Knöpfe werden Schmuck

Dieses Mal sind 19 Teilnehmer dabei, die ihre Produkte aus Holz, Ton, Leder, Mosaik, Bändern, Stoff, Perlen, Wolle, Blumen, Farben, Essbarem, Glitzer, Eisen, Wachs, Knöpfe, Pappmaché, Seife und Papier verkaufen. So stellt Anja Frese beispielsweise aus Knöpfen Schmuck her. Von Ringen, Armbändern und Ketten ist alles dabei. Andrea Runde-Gausmann macht aus Kitsch und Sperrmüll Schönes und Brauchbares, Upcycling. Jürgen Gerling kümmert sich um altes Holz und gibt ihm eine neue Funktion. Vom Gartentisch über den Stehtisch mit Bierkisten bis zur Kommode. Nicht nur für Menschen gibt es etwas zu entdecken: So flechtet Verena Alken aus Paracord Hundehalsbänder und –leinen in verschiedenen Farbkombinationen und Größen.