Lingen. Anlässlich des Welthospiztages haben sich vormittags der Verein Lingener Hospiz, die Hospizgruppe Spelle und das Hospiz-Team Abendstern Salzbergen mit einem Informationsstand in der Lingener Innenstadt präsentiert. Dabei stießen sie laut Pressemitteilung auf viel Interesse und Anerkennung gegenüber der Hospizarbeit.

Am Abend lud der Lingener Hospiz zu dem Benefizkonzert „Memoriasa Vitae – In Erinnerung an das Leben“ im Professorenhaus ein. Speziell für dieses Konzertkonzept hatte die Sängerin Monika Janssen Lieder gewählt, die an schöne Momente und Erlebnisse mit lieben Verstorbenen erinnern sollten. Durch ihre Musik schuf sie für die knapp 100 Gäste eine ganz besondere Atmosphäre und gab Gefühlen und Emotionen Raum. Einen kleinen Einblick in die Arbeit des Vereins wurde durch ein Kurz-Interview zweier ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen, die Menschen Sterbe- und Trauerbegleitungen anbieten, gegeben.



Der Lingener Hospiz bedankte sich herzlich bei Monika Janssen für deren Engagement und bei allen Besucherinnen und Besuchern für deren Spenden. Der Erlös von 614 Euro wird für die Ausbildung neuer Ehrenamtlichen eingesetzt.