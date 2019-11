Lingen. Spundekäs, gefilte Fisch, Scotch eggs, Zigni, Kartoffelsalat und zahlreiche weitere Speisen mit fremdartigen sowie vertrauten Bezeichnungen füllten das Buffet, das die verschiedenen religiösen und kulturellen Gruppen zum ersten Lingener Friedensmahl in das Pfarrzentrum St. Bonifatius getragen hatten. Gastgeber waren die Katholiken, und Holger Berentzen moderierte diese Zusammenkunft von Christen der verschiedenen Konfessionen, Moslems, Juden und Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen unter anderem aus Kurdistan, Eritrea, Afghanistan sowie Gruppen wie dem afrikanischen Frauenverein oder dem ökumenischen Friedensgebet. Bewacht wurde das Treffen von vier Polizeibeamten, die in der Nähe der Eingangstür Präsenz zeigten.

Aus Kurdistan kam sozusagen der Anstoß zu dieser Begegnung: Ibrahim Hassan hatte die Idee zu solch einer gemeinsamen Mahlzeit, zu der jeder Teilnehmer etwas beitragen sollte.

Mein Traum wäre, wenn sich die Menschen hier und in der Öffentlichkeit einfach mit ihrer Kippa, ihrem Kreuz, ihrem Koran etc. zeigen könnten.

„Wir reden sehr viel über Demokratie, Toleranz und so weiter. Aber wir alle haben unsere Probleme damit. Mit solchen Veranstaltungen wie heute können wir etwas zu einer friedlichen Gesellschaft beitragen“, sprach Hassan gegen Ende des Mahls seine Gedanken aus. „Wir müssen damit von unten anfangen. Wenn wir uns ausschließlich auf die Politik verlassen, sind wir verloren“, bekräftigte der Kurde, der selbst politisch aktiv ist.



Berentzen beleuchtete zu Anfang Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Menschheit anhand des Bilderbuchs „Menschen – das Buch zur Völkerverständigung“. Jede Gruppe hatte nach dem Essen die Gelegenheit, sich den anderen kurz vorzustellen. Einige taten dies einfach in einem Wortbeitrag, andere sagen ein Lied, wieder andere trugen ein Gedicht vor. Für das gemütliche Drumherum hatte Traute Pott mit Mitstreiterinnen von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands gesorgt. „Wir wissen von unseren Familien, wie wichtig gemeinsame Mahlzeiten sind“, hieß Annette Möllenbrock als Vorsitzende des Pfarrgemeinderats die Gäste im Pfarrzentrum willkommen.

"super Idee!"

„Wir sind gespannt, welche Begegnungen sich aus diesem ersten Friedensmahl ergeben“, meinte Verena Hoff-Nordbeck, Pastorin der evangelisch-reformierten Kirche, und Ältestenprediger Peter Fritz findet „die Idee super!“ Die lutherische Pastorenkollegin Helen Treutler kenne ähnliche Formate aus ihrer Heimatgemeinde und freue sich, dass auch in Lingen nun so etwas stattfindet. „Wir können uns an den Schätzen aus den verschiedenen Religionen und Kulturen nur bereichern“, stimmte sie zu. Pastor Gernot Wilke-Ewert vom Forum Juden-Christen, das ebenso zu den Initiatoren gehört, freute sich, dass auch viele Kinder anwesend waren. Dagmar Homeyer vom Verein Frauen helfen Frauen hatte ebenfalls gleich Interesse gezeigt, sich zu beteiligen. Sie hat schon mehr als 30 internationale Küchentreffs an der Volkshochschule organisiert und ist daher mit Friedensmahlzeiten sozusagen bestens vertraut.

"gute Leute!"

Als auswärtige Gäste waren drei Angehörige der jüdischen Gemeinde Osnabrück angereist. „Gute Leute sind das hier“, meinte Gileles Gennadij. Der aus Weißrussland stammende Osnabrücker hatte am Ende sogar den Mut, alleine ein jiddisches Lied vorzutragen. Gemeinsam mit dem Ehepaar Olga Jablonovskaja und Gennadij Malobrodski habe er sich in der „sehr freundlichen, schönen und warmherzigen Atmosphäre“ wohlgefühlt, wie alle drei Gäste unterstrichen. Bislang lebe man in Deutschland ohne Angst. „Ich kenne die Geschichte, die in Halle passiert ist. Aber Verrückte gibt es in jedem Land“, meinte Jablonovskaja. Anders sieht dies Jean Marie V. Minani, erster Vorstandsvorsitzender des Flüchtlingsforums Lingen.

Die Dinge, die im Internet geschehen, machen uns Angst!

Heribert Lange (Forum Juden-Christen) und Berentzen machten Aussicht auf eine Wiederholung des Formats: „Wir könnten uns vorstellen, dies alle zwei Jahre im Wechsel mit dem interreligiösen Friedensgebet durchzuführen.“