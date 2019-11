Appelle in Lengerich und Lingen: Zivilcourage notwendig CC-Editor öffnen

Schüler der Oberschule Lengerich lasen die Namen der Familie Heilbronn vor und legten für jeden der 17 Angehörigen einen Stein nieder. Foto: Johannes Franke Foto: Johannes Franke

Lengerich, Lingen. Die Gedenkveranstaltungen in Lengerich und Lingen an die Reichspogromnacht haben einen eindringlichen Mahnruf hinterlassen: Auf die Zivilcourage jedes Einzelnen kommt es an.