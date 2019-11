3 - 2 - 1: Alle Hüten fliegen hoch! Foto: Christiane Adam

Lingen. 95 Absolventen haben am Freitag im Theater an der Wilhelmshöhe die Hüte fliegen lassen: Das Institut für Management und Technik am Campus Lingen hat seine ehemaligen Studenten feierlich verabschiedet. Insgesamt waren es mehr als 200, die das Studium an diesem Institut der Hochschule Osnabrück erfolgreich beendet haben. Mit den am Freitag Anwesenden haben Studiendekan Michael Ryba, Ingmar Ickerott als Dekan der Fakultät Management, Kultur und Technik sowie Stefan Heskamp, Zweiter Bürgermeister der Stadt Lingen, Sigrid Kraujuttis, Dezernentin für Soziales, Jugend und Gesundheit vom Landkreis Emsland und für den Landkreis Grafschaft Bentheim Gunda Gülker-Alsmeier (Leiterin des Fachbereichs Familie und Bildung), die Abgänger geehrt.