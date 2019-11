Lingen. Im Januar 2020 sollen die Arbeiten für die Erneuerung des Kanalseitendamms im Bögengebiet in Lingen beginnen. Das hat Markus Linke, Projektleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Meppen, kürzlich im Lingener Umweltausschuss mitgeteilt.

