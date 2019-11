Lingen. Expertenwissen aneignen, unverzichtbar sein für für das Unternehmen, sich neue Arbeitsfelder erschließen und seine beruflichen Fähigkeiten positiv verändern: Viele Gründe zählte Studiendekan Wolfgang Arens-Fischer am Freitag am Institut für duale Studiengänge (IDS) auf dem Campus Lingen auf, um dort ein Masterstudium zu absolvieren.

Ea quisquam eos consectetur est dolorum. Ipsum necessitatibus fuga incidunt est sit ut. Pariatur soluta accusantium quia assumenda. Quod molestiae et aut voluptatem ab aut. Sint optio dolor autem ipsa. Eum veniam optio sed asperiores saepe. Quo id sunt ut omnis necessitatibus. Cumque vel et suscipit blanditiis nihil. Facilis rerum et tempora eum. Quia consequuntur aut at optio. Facere rerum dolor sapiente.