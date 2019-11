Schon vor der Lesung bildete sich eine lange Schlange vor dem Tisch, an dem Maja von Vogel ihre Bücher signierte. Foto: Elisabeth Tondera

Lingen. Maja von Vogel hat in Lingen sehr viele Fans. Bei ihrer Lesung in der Stadtbibliothek im Rahmen der 12. Kinderbuchwoche war der Raum in der Kinderbuchabteilung prall gefüllt und die Kinder standen schon vor Beginn in langer Schlange, um sich ihr Buch von der beliebten Kinder- und Jugendbuchautorin signieren zu lassen.