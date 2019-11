Lingen. Dass das Rap-Pop-Trio Fettes Brot nicht schmeckt wie eine alte Stulle, haben die Männer des Nordens am Donnerstagabend in der Lingener Emslandarena eindrucksvoll bewiesen. Auch nach 27 Jahren Bandgeschichte wissen sie das Publikum noch immer zu begeistern. Rund 3800 Fans feierten mit den Hamburger Jungs das vorletzte Konzert ihrer „Lovestory-Tour“. Der Abschluss am Freitag ist gleichzeitig Heimspiel, und zwar in Hamburg.

