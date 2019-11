Lingen. Neun Taekwondo-Sportler des MTV Lingen haben erfolgreich den nächsten Gürtel erreicht. Eine Sportlerin konnte eine Doppelprüfung machen und damit direkt den gelben Gürtel erlangen. Nachdem die Sparte für die erste Prüfung beim TuS Bramsche (bei Osnabrück) zu Gast war, war dies die erste Prüfung, die die junge Sparte im MTV Lingen ausrichtete.

Wie der MTV Lingen mitteilte, kam Carsten Runge vom TV Jahn-Leveste (bei Hannover) extra nach Lingen gereist, um die erste Prüfung des Vereins – die zweite Prüfung für sechs der neun Sportler - abzunehmen. In diesem koreanischen Kampfsport zeigen Gürtelfarben an, wie fortgeschritten die Sportler sind. „Wir sind mit vielen Anfängern vor gut einem Jahr gestartet“, so Initiatorin Janina Rosemann, „und haben ihnen die Grundlagen beigebracht. Nun reicht die Spanne der Gürtelfarben von weiß bis gelb-grün.“ Begleitet wird das wöchentliche Training von Gasttrainern, Besuchen in befreundeten Vereinen und der Teilnahme an Lehrgängen.

Im Taekwondo ist es möglich, die erste Prüfung als Doppelprüfung zu absolvieren. „Wenn der Prüfer bei einem Prüfling die entsprechende Fähigkeit erkennt, wird spontan entschieden, ihn oder sie direkt zum Gelbgurt zu prüfen“, erklärt Trainer André Koltermann. Bei einer Sportlerin war das Fall. Jaira Hibbel hat eine herausragende Prüfungsleistung gezeigt und konnte sich damit gleich zwei Urkunden sichern. Die weiteren acht Prüflinge haben ebenfalls erfolgreich bestanden.

Der Verein weist darauf hin, dass Interessierte jederzeit einsteigen können.Teilnehmen dürfen Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren. Trainingszeiten sind mittwochs 17 bis 18.30 Uhr sowie freitags 16.30 bis 18 Uhr in der Turnhalle Ecke Jahnstraße in Lingen. Kontakt: MTV Geschäftsstelle Tel.: 0591-49394 oder mtv.lingen@googlemail.com oder direkt bei den Organisatoren unter taekwondo.lingen@gmx.de.