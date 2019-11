Lingen. Im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgetaucht ist jetzt ein verschollen geglaubtes Auto. Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Meppen bargen aus dem Dortmund-Ems-Kanal in Lingen einen Skoda Octavia RS. Das Fahrzeug war im Januar in Lingen gestohlen worden.

