Osnabrück/Emlichheim. Die Emsland-Stärke hat ihren beiden Vorständen und Geschäftsführern Hubert E. und Michael S. am 16. Dezember 2014 fristlos gekündigt – und das zu Recht. Das hat die 18. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück entschieden. „Aus Sicht der Kammer stand nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fest, dass den Klägern jeweils hinreichend schwerwiegende Pflichtverletzungen vorzuwerfen waren, dass die fristlose Kündigung berechtigt war“, teilte Gerichtssprecher Christoph Sliwka auf Anfrage der Redaktion mit. Das Urteil fiel am 30. Oktober.

