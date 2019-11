Lingen. 13 Jubilare sind jetzt aus Anlass ihres Meisterjubiläums im Lingener „Haus des Handwerks“ durch Kreishandwerksmeister Georg Kall und Hauptgeschäftsführer Matthias Ricken geehrt worden.

Kall betonte laut Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd in seiner Laudatio: "Mit der heutigen Feierstunde möchten wir Ihnen gegenüber unsere hohe Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Sie alle haben über Jahrzehnte dem Handwerk die Treue gehalten und in einer schwierigen Zeit aktiv die positive wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes maßgeblich mitgestaltet." In einer Zeit, als Handys, Internet, Navigationssysteme und Digitalisierung noch unbekannt gewesen seien, hätten die Jubilare mit dem Schritt in die Selbständigkeit Unternehmergeist gezeigt. Diese hätten vielen Mitarbeitern in ihren Betrieben Arbeit und Auskommen gegeben und jungen Menschen durch eine gute Ausbildung eine berufliche Perspektive eröffnet.

Verantwortung in der Gesellschaft übernommen

Die Geehrten hätten damit Verantwortung in der Gesellschaft übernommen, betonte Kall. Ein besonderer Dank galt auch den anwesenden Ehepartnern und Familienangehörigen, die gerade in klein- und mittelständischen Betrieben eine wichtige Rolle einnehmen würden und maßgeblich für den Erfolg eines Unternehmens mit verantwortlich seien.



60-jähriges und 50-jähriges Jubiläum

Jeweils eine Ehrenurkunde zum 60-jährigen Meisterjubiläum erhielten Kfz-Mechanikermeister Friedrich Wilhelm Gelshorn (Lingen), Schlossermeister Georg Kiepe (Nordhorn), Schmiedemeister Johannes Laake (Thuine), Maler- und Lackierermeister Franz Meemann (Bawinkel). Anlässlich des 50jährigen Meisterjubiläums wurden geehrt: Maler- und Lackierermeister Reinhard Gelshorn (Lingen), Kfz-Mechanikermeister Josef Heskamp (Lingen) und Kfz-Mechanikermeister Georg Overhoff (Lingen).

40-jähriges Jubiläum

40-jähriges Meisterjubiläum feierten Schlossermeister Josef Griese (Schapen), Damenschneidermeisterin Monika Bökers (Wietmarschen), Kfz-Mechanikermeister Bernhard Brüning (Lingen), Tischlermeister Franz Hemker (Lingen), Elektroinstallateurmeister Bernhard Jacobs (Beesten) und Schlossermeister Franz Lügering (Gersten. Zu den Gratulanten zählten auch Obermeister Klaus Langer (Innung der Metallhandwerke), Obermeister Martin Hülsing (Tischler-Innung), Obermeister Hermann Reekers (Innung der Elektrohandwerke Lingen), Obermeister Thomas Fangmeyer (Innung des Maler- und Lackierer-Handwerks Lingen), Obermeister Torsten Timmer (Innung des Kfz-Handwerks) und die stellvertretende Obermeisterin Marlies Janßen (Bekleidungs-Innung).