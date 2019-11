Freuen sich auf ihre Gäste aus Lingen: Kerstin Broszat (von links), Harald Keller und Nicola Wütherich in Osnabrück. Foto: Christiane Adam

Lingen. Am 25. Januar 2020 findet in Osnabrück die zweite Osna-Buch statt. Gaststadt der regionalen Buchmesse ist Lingen. Im Haus der Jugend können Autoren und Verleger aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum ihre Werke ausstellen und verkaufen. Bislang haben sich sechs Autoren aus Lingen zusammengetan, die die Stadt an der Ems in Osnabrück vertreten. Weitere sind eingeladen.