Lingen. Alle Handwerksmeister, die 1969 ihre Prüfung vor der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim bestanden, haben kürzlich ihr Goldjubiläum im Festsaal der Gaststätte Rothert in Bramsche bei Osnabrück gefeiert. Darunter waren auch Meister aus dem Altkreis Lingen.

In Bramsche-Engter überreichte Kammerpräsident Reiner Möhle den anwesenden Jubilaren ihren „Goldenen Meisterbrief“. Alle haben vor 50 Jahren ihren Meisterbrief erhalten, eine Leistung, die laut Möhle gewürdigt werden muss. „Mit Ihnen sitzt auch ein Stück Zeit- und Wirtschaftsgeschichte der Region in diesem Saal. Das Handwerk hat zwar oftmals noch den sprichwörtlichen goldenen Boden, doch es hat, wie alle Wirtschaftszweige, nicht nur rosige Zeiten erlebt“, so der Kammerpräsident in seiner Laudatio, in der er insbesondere die Leistungen der damaligen jungen Führungskräfte des Handwerks würdigte. Einen besonderen Dank sprach der Kammerpräsident den vielen Ehepartnern aus, die all die Jahre das Lebenswerk des Partners unterstützt und ihm zur Seite gestanden haben.

Die Goldjubilare aus dem Altkreis Lingen heißen: Elektroinstallateurmeister: Heinz Spiegelberg, Lingen; Kraftfahrzeugmechanikermeister: Josef Heskamp, Lingen; Maurermeister: Clemens Löcken, Spelle-Venhaus; Mechanikermeister: Bernd-Rainer Göken, Lingen und Johannes Schonhoff, Lingen-Darme; Tischlermeister: Josef Buers, Lünne und Hubert Schwerdt, Lingen; Maschinenbauermeister: Walter Vehren, Lingen.