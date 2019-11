Lingen. Die städtischen Zuschüsse für einige Sozialverbände in Lingen sollen zum 1. Januar 2020 bedarfsgerecht angepasst werden. So sollen die Diakonie, die Lingener Tafel, die Aids-Hilfe Emsland und donum vitae laut einstimmigem Beschluss im Sozialausschuss künftig höhere Zuschüsse erhalten.

