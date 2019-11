Lingen. Rund 10.000 Landwirte haben am 22. Oktober in Bonn gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert, darunter auch Matthias Jansen aus Dalum. Jetzt möchte er auch in Lingen mit seinen Kollegen von der "Landschaft Verbindung" die Menschen in der Region für die Anliegen der Landwirte sensibilisieren.

Die beiden Traktoren am Rande des Lingener Marktplatzes fallen den wenigen Passanten, die hier bei nasskaltem Wetter unterwegs sind, direkt ins Auge. Jansen, sein Kollege Henning Stegeman aus Emlichheim und einige weitere Landwirte sprechen die Menschen an, verteilen neben Äpfeln und Bonbons auch Flugblätter, "Wir wollen mitgestalten - für ein Miteinander", steht darauf. Eine Forderung, die sich auch auf das Agrarpaket bezieht. "Das ist über unsere Köpfe hinweg verabschiedet worden. Die Landwirtschaft muss mit ins Bot geholt und das Agrarpaket überarbeitet werden", sagt Jansen.

Einheitliche Standards gefordert

Der Landwirt aus Dalum hat einen Ferkelerzeugerbetrieb in Verbindung mit Ackerbau. "Wir produzieren die weltweit qualitativ hochwertigsten und sichersten Lebensmittel - und dies unter den höchsten Auflagen", versichert Jansen. Er beklagt unterschiedliche Standards: "Die wären europaweit wünschenswert, aber noch nicht einmal das ist der Fall." Stegeman sagt, dass innerhalb der EU die gleichen Gesetze gelten würden. "Aber es mangelt in vielen anderen Staaten an der Kontrolle und Durchsetzung", kritisiert der Emlichheimer. Ihm ist es ein Rätsel, wieso der deutsche Markt gerade von polnischem Hähnchenfleisch überflutet wird. "Wie können die unter gleichen Bedingungen so billig produzieren?", fragt Stegeman eher rhetorisch.

Kritik an Handelsabkommen

Kritik üben die beiden Landwirte auch am Mercosur-Handelsabkommen mit Südamerika. "Wir haben Angst, dass beispielsweise aus Brasilien billige Lebensmittelimporte kommen, die nicht unseren Qualitätsstandards entsprechen", sagt Jansen. Ihm ist klar, dass letztendlich die Verbraucher an der Kasse entscheiden würden, welche Lebensmittel sie kaufen wollten. Und genau deswegen wollen die Landwirte wöchentliche regionale Aktionen auf die Beine stellen. "Wir wollen die Menschen vor Ort sensibilisieren", betont Jansen. Und die würden bislang durchweg positiv reagieren.

Faktenbezogene Entscheidungen treffen

Doch wie wollen die Landwirte reagieren, wenn ihnen die Menschen auf der Straße beispielsweise Missstände bei der Tierhaltung vorwerfen? "Wir wollen mit ihnen reden und sie aufklären", erklärt Jansen. Viele Berichte über die Tierhaltung seien Schlagzeilen von Nichtregierungsorganisationen (NGO), die nicht der Wahrheit entsprechen würden. Ihnen gehe es um Fakten, versichern Jansen und Stegeman. "Daher fordern wir auch von der Politik, faktenbezogene Entscheidungen zu treffen, anstatt den NGO nach dem Mund zu reden", erläutert Jansen.

Landwirte rufen an den Verhandlungstisch

Neben den vielen kleinen Aktionen, die "Landschaft verbindet" in der Region organisieren will, sind auch wieder Großveranstaltungen geplant. Tausende Landwirte werden sich am 14. November in Hamburg zu einer Protestveranstaltung treffen. "Wir rufen zu Tisch" steht auf dem Flyer, den Jansen, Stegeman und ihre Mitstreiter in Lingen verteilen. Sie setzen sich für Verhandlungen zwischen den Landwirten, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sowie den führenden und verantwortlichen NGO ein. Doch was, wenn die kleinen Aktionen und großen Proteste für die Landwirte nicht zum Ziel führen sollten? Jansen blickt für diesen Fall düster in die Zukunft seines Berufsstandes: "Wenn sich nichts ändert, wird die Landwirtschaft in Deutschland langfristig abgeschafft."