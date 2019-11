Brandstiftung? Zwei Brände am Medicus Wesken in Lingen CC-Editor öffnen

In einer Arztpraxis im Medicus Wesken war es nach Angaben der Feuerwehr zu einer Überhitzung eines Kompressors gekommen. Foto: Hermann Bojer

Lingen. Zu gleich zwei Bränden ist es am Ärztehaus Medicus Wesken in Lingen innerhalb weniger Tage gekommen. In einem der Fälle vermutet die Polizei sogar Brandstiftung.