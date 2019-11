Weitere Termine

Weitere Vorstellungen des Nussknacker-Balletts finden statt am 17.11.2019 um 16 Uhr im Hümmling-Gymnasium Sögel und am 23.11.2019 um 19 Uhr im Theater Meppen. Karten für 12 Euro (Jugendliche und Kinder 6 Euro) gibt es bei der Musikschule in Meppen.