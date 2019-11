Die Raupen des Eichenprozessionsspinners werden von einigen Vogelarten vertilgt. Foto: Patrick Pleul/dpa

Lingen. Der Ortsrat Darme in der Stadt Lingen will die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mithilfe einer Nistkastenaktion unterstützen. Das hat der Ortsrat in einer Presseerklärung mitgeteilt.