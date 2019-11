Lingen. Zum 70. Hochzeitstag hat der Erste Bürgermeister der Stadt Lingen, Heinz Tellmann, dem Ehepaar Richarda und Siegfried Schädlich gratuliert.

Laut Pressemitteilung der Stadt waren auch zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des Stephanus-Hauses Lingen zu der kleinen Feierstunde gekommen. Seit gut einem Jahr lebt das Paar dort. „Nun haben wir sogar mehr Gäste, als bei unserer Hochzeit“, erzählte die 93 Jahre alte Richarda Schädlich. „Damals wohnten wir noch in einer kleinen Wohnung und jeder unserer Gäste brachte etwas für die Festlichkeit mit.“

"Wir führen eine sehr gute Ehe"

In Pommern geboren hätten sie und ihr Mann unter anderem im Vogtland, in Essen, in Thuine und schließlich in Lingen gelebt. Der heute 95 Jahre alte Siegfried Schädlich arbeitete als Vermessungsingenieur, seine Frau Richarda als Chefsekretärin in der Textilbranche. „Wir führen eine sehr gute Ehe“, erklärt Richarda Schädlich. Ihr Mann nickt zustimmend. Heinz Tellmann überbrachte neben den Grüßen und besten Wünschen der Lingener auch die Glückwünsche des Landkreises Emsland und des Landes Niedersachsen.