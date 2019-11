Zahlreiche Einbrüche in Lingen und Diebstahl in Thuine CC-Editor öffnen

Einbrecher haben in Lingen ihr Unwesen getrieben. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Lingen . In Lingen haben unbekannte Einbrecher in den letzten Tagen mehrfach zugeschlagen. In einem Fall blieb es beim Versuch. Das hat die Polizei am Wochenende mitgeteilt.