Lingen. Die Stadt Lingen verstärkt ihren Kampf gegen den Eichenprozessionspinner (EPS). Einstimmig folgte der Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Verwaltung, zur vorbeugenden Eindämmung des Befalls von Raupen, deren Brennhaare dem Menschen gefährlich werden können, als ergänzende Maßnahme Biozide einzusetzen.

Darüber hinaus werden auch Nistkästen für Rotkehlchen, Blau- und Kohlmeisen aufgehängt, die als natürliche Fressfeinde der Raupen gelten. Die richtige Wahl der Standorte mit viel Grün und Wasser (Teiche, Vogeltränke) sei entscheidend, damit die Vögel den angebotenen Brutplatz auch annähmen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Nach Angaben der Stadt wurde im Jahr 2018 Raupenbefall an rund 670 Bäumen auf städtischen Grundstücken registriert; in diesem Jahr waren es bereits 940 Bäume. "Neben der Zunahme der Anzahl befallener Bäume ist gegenüber den Vorjahren zudem eine enorme Häufung von Nestern des EPS pro Baum zu beobachten", schreibt die Verwaltung.

Aufgrund der drastischen Ausbreitung des EPS sei künftig zusätzlich - auch unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Aspekte sowie der drohenden Reduzierung des Eichenbestandes aufgrund von Kahlfraß und zunehmender Schwächung der Bäume -neben dem bewährten Absaugen vorhandener Nester und der Anbringung von Nistkästen der prophylaktische Einsatz eines Biozids unumgänglich.



Der Biozideinsatz soll ausschließlich von einem dafür zertifizierten Unternehmen vorgenommen werden und ist laut Verwaltung nur von Anfang April bis Mitte Mai nach dem Schlupf der Raupen im ersten und zweiten Larvenstadium möglich. Zudem müssen günstige klimatische Bedingungen herrschen (Lufttemperatur 15 bis 25 Grad, trockenes Wetter, keine direkte Sonneneinstrahlung, kein starker Wind).

Gute Erfahrungen gemacht

Bei dem Biozid handelt es sich um ein Fraßgift, dass nur dann seine Wirkung entfaltet, wenn genügend Blattmasse besteht, das heißt ein Belaubungsgrad von mindestens 60 Prozent vorhanden ist. Nach Angaben von Förster Andreas Welting, der als sachkundige Person dem Ausschusss angehört, wurden mit dem Biozid bereits gute Erfahrungen gemacht.

Ralf Plaggenborg und Susanne Janßen (beide SPD) fiel die Zustimmung zum Biozideinsatz schwer. Sie äußerten die Sorge, dass das Ökosystem beziehungsweise die Vögel Schaden nehmen könnten. Georg Lohmann (CDU) schlug vor, die Raupen mit heißem Wasser zu bekämpfen. Die Verwaltung will dies nach den Worten von Stadtbaurat Lothar Schreinemacher prüfen, ist aber skeptisch, ob diese Methode Erfolge zeigt.

Thomas Wilbers (CDU) hielt es für einen untragbaren Zustand, dass praktisch jede Eiche am Radweg der B 214 zwischen Lingen und Baccum vom EPS befallen sei und die zuständige Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nichts dagegen unternehme. Auch Schreinemacher mahnte ein abgestimmtes Konzept aller Behörden bei der Bekämpfung des EPS an. Einbezogen werden müssten auch die Radwege, die zudem touristische Bedeutung hätten.



Im Verlauf der Sitzung stimmte der Ausschuss dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zu, Laubbehälter im Stadtgebiet aufzustellen. Ebenso wie andere Ausschussmitglieder äußerte auch Ibrahim Hassan (Bündnis 90/Die Grünen) die Erwartung, dass die Bürger die Behälter nicht für die Müllentsorguung missbrauchen.

161 Bäume müssen entnommen werden

Bauhofleiter Christian Schulte teilte mit, dass im November damit begonnen wird, 161 städtische Bäume aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu entnehmen, weil eine Überprüfung ergeben hatte, dass von ihnen Gefahren ausgehen. "Jeder Baum wird durch eine Nachpflanzung ersetzt", sagte Schulte. Der Bauhof ist für die Unterhaltung und Pflege von rund 15.000 städtischen Bäumen an Straßen und in Grünanlagen zuständig.

Schreinemacher erläuterte kurz den Teilhaushalt 2020 für den Fachbereich Bauen und Umwelt. Nach seinen Angaben sollen auch im neuen Jahr Mittel aus dem Förderprogramm zur Nutzung von alten Häuserrn (Stichwort "Jung kauft Alt") bereitgestellt werden.