Lingen (Ems). „Phantasie mit Obbligati“, dieser Titel versprach ein spezielles Orgelevent am Ende der Konzertreihe „Phantasticus 2019“ in der Lingener Kreuzkirche. Dort fand sich mit gerade 25 Interessierten ein handverlesenes Publikum.

Anlässlich des Arp-Schnitger-Jahres stand der barocke Stylus phantasticus im Fokus der zehn Veranstaltungen mit besonderen Formaten und herausragenden Interpreten, gefördert durch die Emsländische Landschaft mit Mitteln des Landes Niedersachsen. Nun also der Schlussakkord an der Flentrop-Orgel, und was für einer!



Beispiele der Orgelliteratur

Der für seine Virtuosität und Registrierkunst geschätzte mehrfache Preisträger Jan Doležel hatte nicht nur höchst interessante Beispiele aus über 500 Jahren Orgelliteratur mitgebracht, sondern vor allem seine Ehefrau Magdalena Meister, die als Registrantin auf Samtpfoten und als wunderbar behutsame Zweit-Organistin durchaus Erwähnung verdient.

Geschmeidige Registerführung

Mangels Schwelltritt oblag ihr neben dem Umblättern und punktgenauer Registerführung das Schließen und Öffnen der Brustwerk-Türen direkt über Doležels Kopf, und das tat sie derart geschmeidig und leise, dass es eine Freude war für den, der es sehen konnte. Hier und da übernahm sie auch einen Orgelpart, mal allein, mal im Duo mit ihrem aus Pilsen stammenden Mann, der inzwischen in Würzburg und Erlangen unterrichtet.

Poetisch und synchron

Wie aus einer anderen Welt wirkte Ileborghs „Praeambulum“ von 1448, zunächst im Prinzipalplenum, später nochmal im Piano jeweils zwei Muffat-Toccaten vorangestellt. Sehr poetisch, schlicht und sanft korrespondierten zwei Fantasien der Altmeister und Zeitgenossen Pachelbel und Bach. Purcells „Fantasia upon one note“ vereinigte das Ehepaar vierhändig am Spieltisch wunderbar synchron.

Tagesablauf eines Großstadtorganisten

Das 20. Jahrhundert war dreifach vertreten, mit der „Fantasia in d“ von Miloslav Kabeláč. Lang anhaltende Töne über unruhig wuselnden Läufen wurden abgelöst von schnarrenden Zungen bis zur völligen Beruhigung. Christoph Bosserts minimalistisches Choralvorspiel „Du großer Schmerzensmann“ wirkte tief mit natürlicher Schwebung im Bass und einer fast verschwindenden Wiederholung des Cantus firmus im Pianissimo. Mauricio Kagels „Phantasie mit Obbligati“ gelang Doležel in mehrfacher Hinsicht überzeugend. Das Ton-Hörspiel von 1967 zeichnet den Tagesablauf eines Großstadtorganisten nach, von der Toilettenspülung über das Frühstück und die Bahnfahrt bis zum Glockengeläut und der Stimme des Priesters. Vom Interpreten aufgezeichnete Alltagsklänge holte Kantor Peter Müller aus der Konserve, was mit den Clustern und Kaskaden des Organisten eigenwillige Kombinationen ergab. Auch Chopin-Etüden verarbeitete Kagel, alles kein Problem für Doležel, der am Ende seiner Frau Platz machte und sich seelenruhig ins Publikum setzte.

Akrobatischer Höhepunkt

Fulminanter Höhepunkt und etwas eingängiger war in der Programmitte sicher das große „Praeludium in e“ im Stylus phantasticus des norddeutschen Virtuosen Nicolaus Bruhns aus dem 17. Jahrhundert. Doležel schien wie ein Akrobat in die Klänge hinein- und aus ihnen herauszuhüpfen, geradezu fantastisch.